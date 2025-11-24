Téléthon vente des créas des enfants Ecole Marinela Parking dépose minute Ciboure

Téléthon vente des créas des enfants

Ecole Marinela Parking dépose minute 18 avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-24

Les enfants des accueils périscolaires de l’école Marinela vendront leurs créations sur le parking ‘dépose minute’ de l’école. .

Ecole Marinela Parking dépose minute 18 avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61

