Téléthon vente des créas des enfants Ecole Marinela Parking dépose minute Ciboure
Téléthon vente des créas des enfants Ecole Marinela Parking dépose minute Ciboure lundi 24 novembre 2025.
Téléthon vente des créas des enfants
Ecole Marinela Parking dépose minute 18 avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-24
Les enfants des accueils périscolaires de l’école Marinela vendront leurs créations sur le parking ‘dépose minute’ de l’école. .
Ecole Marinela Parking dépose minute 18 avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61
English : Téléthon vente des créas des enfants
German : Téléthon vente des créas des enfants
Italiano :
Espanol : Téléthon vente des créas des enfants
L’événement Téléthon vente des créas des enfants Ciboure a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Pays Basque