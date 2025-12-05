Téléthon Vente d’huîtres Maison des associations Saint-Palais-sur-Mer
Téléthon Vente d’huîtres Maison des associations Saint-Palais-sur-Mer vendredi 5 décembre 2025.
Maison des associations 13 rue des écoles Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Début : 2025-12-05 16:30:00
Vente d’huîtres par le Vélo Club Palaisien à partir de 16h30 à la maison des associations.
Maison des associations 13 rue des écoles Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Sale of oysters by the Vélo Club Palaisien from 4.30pm at the Maison des Associations.
German :
Austernverkauf durch den Vélo Club Palaisien ab 16:30 Uhr im Maison des Associations.
Italiano :
Vendita di ostriche da parte del Vélo Club Palaisien dalle 16.30 presso la Maison des Associations.
Espanol :
Venta de ostras por el Vélo Club Palaisien a partir de las 16.30 h en la Maison des Associations.
