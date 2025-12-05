Téléthon Vente d’huîtres Maison des associations Saint-Palais-sur-Mer

Téléthon Vente d’huîtres

Maison des associations 13 rue des écoles Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-12-05 16:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Vente d’huîtres par le Vélo Club Palaisien à partir de 16h30 à la maison des associations.

English :

Sale of oysters by the Vélo Club Palaisien from 4.30pm at the Maison des Associations.

German :

Austernverkauf durch den Vélo Club Palaisien ab 16:30 Uhr im Maison des Associations.

Italiano :

Vendita di ostriche da parte del Vélo Club Palaisien dalle 16.30 presso la Maison des Associations.

Espanol :

Venta de ostras por el Vélo Club Palaisien a partir de las 16.30 h en la Maison des Associations.

L’événement Téléthon Vente d’huîtres Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-19 par Royan Atlantique