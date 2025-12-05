Téléthon vente solidaire Salle du Foyer Ondres

Téléthon vente solidaire

Salle du Foyer 82 Place Richard Feuillet Ondres Landes

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

De 9h à 18h, les sections Aquarelle et Couture du Foyer d’Education Populaire d’Ondres (FEPO) vendront leurs plus belles créations effectuées pendant l’année. Une partie des bénéfices sera reversée au Téléthon.

Repas organisé pour les membres du FEPO. .

40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 38 39

