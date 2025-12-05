Téléthon

Place de la Halle Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Vente d’objets de Noël, de tourin, de crêpes, de gâteaux, au profit du téléthon à l’occasion du marché de Vergt vendredi matin 5 décembre et samedi 6 décembre toute la journée.

Vente d’objets de Noël, de tourin, de crêpes, de gâteaux, au profit du téléthon à l’occasion du marché de Vergt vendredi matin 5 décembre et samedi 6 décembre toute la journée. .

Place de la Halle Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 55 86 40

English : Téléthon

Sale of Christmas items, tourin, pancakes, cakes, in aid of the telethon at the Vergt market on Friday morning, 5 December, and all day Saturday, 6 December.

German : Téléthon

Verkauf von Weihnachtsartikeln, Turin, Crêpes und Kuchen zugunsten des Telethon anlässlich des Marktes in Vergt am Freitagmorgen, den 5. Dezember, und Samstag, den 6. Dezember, den ganzen Tag.

Italiano :

Vendita di articoli natalizi, tourin, crêpes e torte a favore di Telethon presso il mercato Vergt venerdì mattina 5 dicembre e sabato 6 dicembre per tutta la giornata.

Espanol : Téléthon

Venta de artículos navideños, tourin, crepes y pasteles a beneficio del telemaratón con motivo del mercado de Vergt el viernes 5 de diciembre por la mañana y el sábado 6 de diciembre durante todo el día.

L’événement Téléthon Vergt a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux