Téléthon

Vermenton Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Les Associations Vermentonnaises, l’école élémentaire, la municipalité de Vermenton et leurs partenaires se mobilisent tout au long du premier week-end de décembre au profit du Téléthon vente de crêpes, pain beurré, vente de roses, randonnée, loto, vente exceptionnelle de vélos de seconde main, vente de pochettes surprises… .

Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 44 13 38

English :

German : Téléthon

Italiano :

Espanol :

L’événement Téléthon Vermenton a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois