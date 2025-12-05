Téléthon Vermenton
vendredi 5 décembre 2025.
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
Les Associations Vermentonnaises, l’école élémentaire, la municipalité de Vermenton et leurs partenaires se mobilisent tout au long du premier week-end de décembre au profit du Téléthon vente de crêpes, pain beurré, vente de roses, randonnée, loto, vente exceptionnelle de vélos de seconde main, vente de pochettes surprises… .
Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 44 13 38
