Téléthon vide-greniers Arbonne mardi 11 novembre 2025.
Venez dénicher des trésors cachés lors de notre vide-grenier ! Que vous soyez chineur ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts vêtements, livres, jouets, objets de déco et bien plus encore !
Restauration sur place soupe, sandwiches, frites et boissons disponibles.
En cas de mauvais temps, repli au Bil Toki d’Arbonne. .
Place Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 28 37 79 arbonne.telethon@gmail.com
