Téléthon vide-greniers Arbonne

Téléthon vide-greniers

Place Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Venez dénicher des trésors cachés lors de notre vide-grenier ! Que vous soyez chineur ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts vêtements, livres, jouets, objets de déco et bien plus encore !

Restauration sur place soupe, sandwiches, frites et boissons disponibles.

En cas de mauvais temps, repli au Bil Toki d’Arbonne. .

Place Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 28 37 79 arbonne.telethon@gmail.com

