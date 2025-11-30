Téléthon Viellenave-d’Arthez
Téléthon Viellenave-d’Arthez dimanche 30 novembre 2025.
Téléthon
Maison pour tous Viellenave-d’Arthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
9h randonnées VTT VAE de 22 ou 32 km
9h30 Randonnées pédestres de 7 ou 11 km.
Ateliers de confection d’objets de Noël pour adultes,
Vente d’objets confectionnés par la Viellenavaise et l’AFR
Atelier de maquillage pour enfants
Repas garbure, boeuf bourguignon et son accompagnement, salade, fromage, tarte aux pommes, vin et café .
Maison pour tous Viellenave-d’Arthez 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 14 69 09
