TÉLÉTHON VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD route de Castagnol Vialas

TÉLÉTHON VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD route de Castagnol Vialas samedi 29 novembre 2025.

TÉLÉTHON VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD

route de Castagnol Parking de la Mine Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Dans le cadre du Téléthon à Vialas 2025 venez assister à une visite nocturne exceptionnelle de la Mine du Bocard, menée par Mariette Emile (guide conférencière) avec l’association du Filon des Anciens.

Nombre de places limités , réservation recommandée.

Dans le cadre du Téléthon à Vialas 2025 venez assister à une visite nocturne exceptionnelle de la Mine du Bocard, menée par Mariette Emile (guide conférencière) avec l’association du Filon des Anciens.

Nombre de places limités , réservation recommandée. .

route de Castagnol Parking de la Mine Vialas 48220 Lozère Occitanie telethon.vialas@gmail.com

English :

As part of the Telethon in Vialas 2025, come and enjoy an exceptional night-time tour of the Bocard Mine, led by Mariette Emile (tour guide) with the Filon des Anciens association.

Limited number of places, booking recommended.

German :

Im Rahmen des Telethon in Vialas 2025 können Sie an einer außergewöhnlichen Nachtführung durch die Mine von Bocard teilnehmen, die von Mariette Emile (guide conférencière) und dem Verein Filon des Anciens geleitet wird.

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierung empfohlen.

Italiano :

Nell’ambito di Telethon a Vialas 2025, partecipate a un’eccezionale visita notturna della miniera di Bocard, condotta da Mariette Emile (guida turistica) con l’associazione Filon des Anciens.

Numero limitato di posti, si consiglia la prenotazione.

Espanol :

En el marco del Telemaratón de Vialas 2025, venga a disfrutar de una excepcional visita nocturna a la mina Bocard, de la mano de Mariette Emile (guía turística) y la asociación Filon des Anciens.

Plazas limitadas, se recomienda reservar.

L’événement TÉLÉTHON VISITE NOCTURNE DE LA MINE DU BOCARD Vialas a été mis à jour le 2025-10-20 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère