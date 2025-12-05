Téléthon Yenne

Téléthon

2€

2025-12-05

Manifestation pour le Téléthon ! Tous les bénéfices, entrée et buvette, seront reversés au Téléthon.

Venez jouer au badminton pour la bonne cause !

Gymnase Yenne 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Telethon event! All profits from admission and refreshments will be donated to the Telethon.

Come and play badminton for a good cause!

