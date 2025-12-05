Téléthon Yenne
Téléthon Yenne vendredi 5 décembre 2025.
Manifestation pour le Téléthon ! Tous les bénéfices, entrée et buvette, seront reversés au Téléthon.
Venez jouer au badminton pour la bonne cause !
Gymnase Yenne 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes cyb73170@gmail.com
Telethon event! All profits from admission and refreshments will be donated to the Telethon.
Come and play badminton for a good cause!
L’événement Téléthon Yenne a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de Yenne