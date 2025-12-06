Téléthon yoga, atelier pâtisserie, pétanque, retraite aux flambeaux, choeurs basques Nekez Ari et Pozikanta Uhart-Cize
Téléthon yoga, atelier pâtisserie, pétanque, retraite aux flambeaux, choeurs basques Nekez Ari et Pozikanta Uhart-Cize samedi 6 décembre 2025.
Téléthon yoga, atelier pâtisserie, pétanque, retraite aux flambeaux, choeurs basques Nekez Ari et Pozikanta
Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
9h, atelier pâtisserie à l’EVS-Familles Rurales Guzientzat gâteau basque.
10h-12h et 14h30-17h, toutes les 30 mn Alain et Chloé vous accueillent au 2 rue Bidexaharra fasciathérapie et postures yoga. Inscription sur place.
10h, chez Watson, vente de gâteaux.
14h, tournoi de pétanque doublette montée. Inscription à 13h30. RDV jardin public.
18h, retraite aux flambeaux sur place. Rdv salle Sabaia. Vente de flambeaux sur place.
20h, église concert de Nekez Ari et Pozikanta. Soirée talos et buvette. .
Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3637
English : Téléthon yoga, atelier pâtisserie, pétanque, retraite aux flambeaux, choeurs basques Nekez Ari et Pozikanta
L’événement Téléthon yoga, atelier pâtisserie, pétanque, retraite aux flambeaux, choeurs basques Nekez Ari et Pozikanta Uhart-Cize a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Pays Basque