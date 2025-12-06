Téléthon yoga, atelier pâtisserie, pétanque, retraite aux flambeaux, choeurs basques Nekez Ari et Pozikanta

Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

9h, atelier pâtisserie à l’EVS-Familles Rurales Guzientzat gâteau basque.

10h-12h et 14h30-17h, toutes les 30 mn Alain et Chloé vous accueillent au 2 rue Bidexaharra fasciathérapie et postures yoga. Inscription sur place.

10h, chez Watson, vente de gâteaux.

14h, tournoi de pétanque doublette montée. Inscription à 13h30. RDV jardin public.

18h, retraite aux flambeaux sur place. Rdv salle Sabaia. Vente de flambeaux sur place.

20h, église concert de Nekez Ari et Pozikanta. Soirée talos et buvette. .

Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3637

