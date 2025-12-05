Téléthon Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-06 01:00:00

2025-12-05 2025-12-06

– Animation Sportives

– Danse

– Exposition peinture

– Exposition véhicules sportifs

– Rallye touristique

– Rallython (sous réserve de l’accord préfectoral)

– Repas dansant

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 85 44 40 telethonyzeuressurcreuse@gmail.com

English :

– Sports Activities

– Dance

– Painting exhibition

– Sports car exhibition

– Tourist rally

– Rallython (subject to prefectoral approval)

– Dinner dance

German :

– Sportliche Animation

– Tanzen

– Ausstellung von Gemälden

– Ausstellung von Sportfahrzeugen

– Touristische Rallye

– Rallython (vorbehaltlich der Zustimmung der Präfektur)

– Tanzende Mahlzeit

Italiano :

– Attività sportive

– La danza

– Mostra di pittura

– Esposizione di auto sportive

– Rally turistico

– Rallython (soggetto ad approvazione prefettizia)

– Cena danzante

Espanol :

– Actividades deportivas

– Danza

– Exposición de pintura

– Exposición de coches deportivos

– Rally turístico

– Rallython (sujeto a aprobación prefectoral)

– Cena con baile

L’événement Téléthon Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-09-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire