Téléthon Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse
Téléthon Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse vendredi 5 décembre 2025.
Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-06 01:00:00
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-06
– Animation Sportives
– Danse
– Exposition peinture
– Exposition véhicules sportifs
– Rallye touristique
– Rallython (sous réserve de l’accord préfectoral)
– Repas dansant
Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 85 44 40 telethonyzeuressurcreuse@gmail.com
English :
– Sports Activities
– Dance
– Painting exhibition
– Sports car exhibition
– Tourist rally
– Rallython (subject to prefectoral approval)
– Dinner dance
German :
– Sportliche Animation
– Tanzen
– Ausstellung von Gemälden
– Ausstellung von Sportfahrzeugen
– Touristische Rallye
– Rallython (vorbehaltlich der Zustimmung der Präfektur)
– Tanzende Mahlzeit
Italiano :
– Attività sportive
– La danza
– Mostra di pittura
– Esposizione di auto sportive
– Rally turistico
– Rallython (soggetto ad approvazione prefettizia)
– Cena danzante
Espanol :
– Actividades deportivas
– Danza
– Exposición de pintura
– Exposición de coches deportivos
– Rally turístico
– Rallython (sujeto a aprobación prefectoral)
– Cena con baile
