TELETHON ZUMBA + FITNESS

Rue de l’étang Druelle Balsac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

ZUMBA + FITNESS + initiation danse indienne par l’ASCG et Patricia SICRE salle des fêtes de Druelle, jeudi 4 décembre 18h30-21h.

Rue de l’étang Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 6 71 29 34 20

English :

ZUMBA + FITNESS + introduction to Indian dance by ASCG and Patricia SICRE salle des fêtes de Druelle, Thursday December 4 6.30pm-9pm.

German :

ZUMBA + FITNESS + Einführung in den indischen Tanz von der ASCG und Patricia SICRE Festsaal von Druelle, Donnerstag, 4. Dezember 18:30-21:00 Uhr.

Italiano :

ZUMBA + FITNESS + introduzione alla danza indiana a cura di ASCG e Patricia SICRE salle des fêtes de Druelle, giovedì 4 dicembre ore 18.30-21.00.

Espanol :

ZUMBA + FITNESS + iniciación a la danza india a cargo de ASCG y Patricia SICRE salle des fêtes de Druelle, jueves 4 de diciembre de 18:30 a 21:00 h.

L’événement TELETHON ZUMBA + FITNESS Druelle Balsac a été mis à jour le 2025-11-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)