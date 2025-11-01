TÉLÉTH’TRAIL Plavilla

TÉLÉTH’TRAIL

rue de l’autan Plavilla Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 08:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Rendez-vous Samedi 1er Novembre pour la 2nde édition du Telet’Trail de Plavilla.

Deux parcours, deux ambiances pour le trail

– Le Camin 10 km accessible, sportif et convivial

– La Pampa 18 km pour les plus audacieux

Camin ou Pampa, choisis ton défi !

– une randonnée de 10 km avec 250m D+ (tous publics).

Nouveauté 2 km la pichoune pour les 6 à 12 ans.

+33 6 84 65 45 63

English :

Join us on Saturday November 1st for the 2nd edition of the Plavilla Telet Trail.

Two routes, two trail atmospheres

– Le Camin ? 10 km: accessible, sporty and friendly

– La Pampa ? 18 km: for the more daring

Camin or Pampa, choose your challenge!

– a 10 km hike with 250m D+ (all ages).

New: 2 km la pichoune for 6 to 12 year-olds.

German :

Am Samstag, dem 1. November, findet die zweite Ausgabe des Telet?Trail de Plavilla statt.

Zwei Strecken, zwei Stimmungen für den Trail

– Le Camin? 10 km: zugänglich, sportlich und gesellig

– La Pampa ? 18 km: für die Wagemutigsten

Camin oder Pampa, wähle deine Herausforderung!

– eine Wanderung von 10 km mit 250 m D+ (alle Altersgruppen).

Neu: 2 km la pichoune für 6- bis 12-Jährige.

Italiano :

Sabato 1 novembre si terrà il 2° Telet Trail de Plavilla.

Due percorsi, due atmosfere da trail

– Le Camin ? 10 km: accessibile, sportivo e conviviale

– La Pampa ? 18 km: per i più audaci

Camin o Pampa, scegliete la vostra sfida!

– un’escursione di 10 km con 250 m D+ (per tutte le età).

Novità: 2 km la pichoune per bambini dai 6 ai 12 anni.

Espanol :

Únete a nosotros el sábado 1 de noviembre para el 2º Telet Trail de Plavilla.

Dos recorridos, dos ambientes de trail

– Le Camin ? 10 km: accesible, deportivo y amistoso

– La Pampa ? 18 km: para los más atrevidos

Camin o Pampa, ¡elige tu reto!

– una caminata de 10 km con 250m D+ (todas las edades).

Novedad: 2 km la pichoune para niños de 6 a 12 años.

