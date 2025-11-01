TÉLÉTH’TRAIL Plavilla
TÉLÉTH’TRAIL Plavilla samedi 1 novembre 2025.
TÉLÉTH’TRAIL
rue de l’autan Plavilla Aude
Début : 2025-11-01 08:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Rendez-vous Samedi 1er Novembre pour la 2nde édition du Telet’Trail de Plavilla.
Deux parcours, deux ambiances pour le trail
– Le Camin 10 km accessible, sportif et convivial
– La Pampa 18 km pour les plus audacieux
Camin ou Pampa, choisis ton défi !
– une randonnée de 10 km avec 250m D+ (tous publics).
Nouveauté 2 km la pichoune pour les 6 à 12 ans.
rue de l’autan Plavilla 11270 Aude Occitanie +33 6 84 65 45 63
English :
Join us on Saturday November 1st for the 2nd edition of the Plavilla Telet Trail.
Two routes, two trail atmospheres
– Le Camin ? 10 km: accessible, sporty and friendly
– La Pampa ? 18 km: for the more daring
Camin or Pampa, choose your challenge!
– a 10 km hike with 250m D+ (all ages).
New: 2 km la pichoune for 6 to 12 year-olds.
German :
Am Samstag, dem 1. November, findet die zweite Ausgabe des Telet?Trail de Plavilla statt.
Zwei Strecken, zwei Stimmungen für den Trail
– Le Camin? 10 km: zugänglich, sportlich und gesellig
– La Pampa ? 18 km: für die Wagemutigsten
Camin oder Pampa, wähle deine Herausforderung!
– eine Wanderung von 10 km mit 250 m D+ (alle Altersgruppen).
Neu: 2 km la pichoune für 6- bis 12-Jährige.
Italiano :
Sabato 1 novembre si terrà il 2° Telet Trail de Plavilla.
Due percorsi, due atmosfere da trail
– Le Camin ? 10 km: accessibile, sportivo e conviviale
– La Pampa ? 18 km: per i più audaci
Camin o Pampa, scegliete la vostra sfida!
– un’escursione di 10 km con 250 m D+ (per tutte le età).
Novità: 2 km la pichoune per bambini dai 6 ai 12 anni.
Espanol :
Únete a nosotros el sábado 1 de noviembre para el 2º Telet Trail de Plavilla.
Dos recorridos, dos ambientes de trail
– Le Camin ? 10 km: accesible, deportivo y amistoso
– La Pampa ? 18 km: para los más atrevidos
Camin o Pampa, ¡elige tu reto!
– una caminata de 10 km con 250m D+ (todas las edades).
Novedad: 2 km la pichoune para niños de 6 a 12 años.
