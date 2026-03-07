« Télévision et éducation » – Conférence par Jérôme KROP Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Plus d’infos à venir. Jérôme Krop est historien – Professeur des universités en Sciences de l’Éducation et de la formation à Nantes Université – Chercheur au Centre de Recherche en Éducation de Nantes (CREN) – Responsable pédagogique du Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles (PPPE) de Nantes

Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes 44000

https://www.univ-nantes.fr/



Afficher la carte du lieu Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie et trouvez le meilleur itinéraire

