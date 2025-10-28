TELIER DEGUSTATION AVEC YVES THURIES À L’OFFICE DU TOURISME Montpellier

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

A l’occasion des vacances scolaires, Yves Thuries anime un atelier de dégustation d’une sélection de chocolat signature de ses propres plantations, mardi 28 octobre de 10h30 à 12h dans le hall de l’office de tourisme.

Couronné d’un double titre de Meilleur Ouvrier de France, Yves Thuriès est un passionné du chocolat et des arts du sucre. Tous nos chocolats sont fabriqués près d’Albi de façon artisanale. .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

During the school vacations, Yves Thuries hosts a tasting workshop of a selection of signature chocolates from his own plantations, Tuesday October 28 from 10.30am to 12pm in the Tourist Office lobby.

German :

Anlässlich der Schulferien leitet Yves Thuries am Dienstag, den 28. Oktober von 10:30 bis 12:00 Uhr in der Lobby des Fremdenverkehrsamtes einen Workshop zur Verkostung einer Auswahl von Schokolade, die aus seinen eigenen Plantagen stammt.

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche, Yves Thuries organizza un laboratorio di degustazione di una selezione di cioccolatini di sua produzione, martedì 28 ottobre dalle 10.30 alle 12.00 nell’atrio dell’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Durante las vacaciones escolares, Yves Thuries organiza un taller de degustación de una selección de sus chocolates de autor, el martes 28 de octubre de 10.30 a 12.00 h en el vestíbulo de la Oficina de Turismo.

