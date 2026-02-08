Tell me an… historia, por favor ! Tourcoing
Pour la dernière séance de l’année, partons à l’aventure dans la jungle !
Come on, little adventurers!
¡ Vamos a explorar la selva !*
*Allez! les petits aventuriers !
On part explorer la jungle ! .
156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 44 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr
English :
For the last session of the year, let’s go on a jungle adventure!
Come on, little adventurers!
¡ Vamos a explorar la selva !*
*Allez! little adventurers!
We’re off to explore the jungle!
