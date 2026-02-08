Tell me an… historia, por favor ! Tourcoing

Tell me an… historia, por favor !

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11 16:45:00

Date(s) :

2026-04-11

Pour la dernière séance de l’année, partons à l’aventure dans la jungle !

Come on, little adventurers!

¡ Vamos a explorar la selva !*

*Allez! les petits aventuriers !

On part explorer la jungle !

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 44 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

English :

For the last session of the year, let’s go on a jungle adventure!

Come on, little adventurers!

¡ Vamos a explorar la selva !*

*Allez! little adventurers!

We’re off to explore the jungle!

