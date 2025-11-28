Tellement • Angéline Carrion Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie

Tellement • Angéline Carrion

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Angéline saisit au vol ce qui lui passe sous la plume et en fait des chansons.

On y croise des personnages, des brins d’histoires, d’images, de confidences…

Sensible, vif, complice, le piano d’Emmanuel le Poulichet fait la part belle aux mots.

Pizzas au feu de bois dès 18h18

Réservation conseillée .

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 04 72 contact@lefrugie.fr

English : Tellement • Angéline Carrion

Angéline grabs whatever she can and turns it into song.

We come across characters, bits of stories, images, confidences?

Emmanuel le Poulichet?s sensitive, lively, complicit piano gives the words their rightful place.

German : Tellement • Angéline Carrion

Angéline greift alles auf, was ihr in den Sinn kommt, und macht daraus Lieder.

Man begegnet Figuren, Geschichten, Bildern, Vertraulichkeiten?

Das Klavier von Emmanuel le Poulichet macht den Worten Platz.

Italiano :

Angéline afferra tutto ciò che può e lo trasforma in canzone.

Incontriamo personaggi, pezzi di storie, immagini, confidenze?

Il pianoforte di Emmanuel le Poulichet è sensibile, vivace e complice, e dà alle parole il posto che meritano.

Espanol : Tellement • Angéline Carrion

Angéline coge todo lo que puede y lo convierte en canción.

Nos encontramos con personajes, trozos de historias, imágenes, confidencias?

El piano de Emmanuel le Poulichet, sensible, vivo y cómplice, da a las palabras el lugar que les corresponde.

