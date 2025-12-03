Tellement Mieux Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement

Tellement Mieux

Mercredi 3 décembre 2025 de 19h30 à 21h. Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-12-03 19:30:00

fin : 2025-12-03 21:00:00

Quentin et Nico vous proposent leur premier spectacle de stand-up. 30 minutes de blagues chacun, comme une discussion entre deux potes au même endroit mais finalement peut-être un peu paumés.

C’est l’histoire de dinosaures qui profitent d’une panne d’électricité pour réaliser leurs rêves:





– Nan mais Quentin ça c’est Jurassic Park pas notre spectacle !

– Ah putain t’as raison, mais tu savais que le rêve d’un velociraptor c’est d’aller à la cantine ?





Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Quentin and Nico bring you their first stand-up show. 30 minutes of jokes each, like a discussion between two buddies in the same place, but maybe a little lost.

German :

Quentin und Nico bieten Ihnen ihre erste Stand-up-Show. Jeder von ihnen macht 30 Minuten lang Witze, wie eine Diskussion zwischen zwei Kumpels am selben Ort, die aber letztendlich vielleicht ein bisschen verloren sind.

Italiano :

Quentin e Nico presentano il loro primo spettacolo di stand-up. 30 minuti di battute a testa, come una chiacchierata tra due amici che si trovano nello stesso posto ma forse si sono un po’ persi.

Espanol :

Quentin y Nico te traen su primer espectáculo de stand-up. 30 minutos de chistes cada uno, como una charla entre dos compañeros en el mismo lugar pero quizás un poco perdidos al final.

