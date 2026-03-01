Tellement Mieux spectacle de Stand Up Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement

Tellement Mieux spectacle de Stand Up

Jeudi 26 mars 2026 de 21h à 22h. Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 EUR

Début : 2026-03-26 21:00:00

fin : 2026-03-26 22:00:00

Quentin et Nico vous proposent leur premier spectacle de stand-up. 30 minutes de blagues chacun, comme une discussion entre deux potes au même endroit mais finalement peut-être un peu paumés.

C’est l’histoire de dinosaures qui profitent d’une panne d’électricité pour réaliser leurs rêves

– Nan mais Quentin ça c’est Jurassic Park pas notre spectacle.

– Ah putain t’as raison, mais tu savais que le rêve d’un velociraptor c’est d’aller à la cantine ?



English :

Quentin and Nico bring you their first stand-up show. 30 minutes of jokes each, like a discussion between two buddies in the same place, but maybe a little lost.

