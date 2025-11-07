Tellement Sardou par Asti Even Salle Loisirs et Culture Beaumont-sur-Sarthe

Tellement Sardou par Asti Even

Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 37 – 37 – 37 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Élégance, partage et émotion sont au rendez-vous pour ce grand spectacle consacré à Michel Sardou !

Le dimanche 26 avril 2026 à 15h, l’Associaiton Animation Belmontaise vous donne rendez-vous pour un spectacle évènement Tellement Sardou, par la troupe Asti EVEN !

Les admirateurs de Michel SARDOU seront absolument conquis par ce grand spectacle haut en couleur mettant à l’honneur cet immense chanteur ! Un spectacle riche en émotions salué par les médias dans lequel Asti EVEN nous rappelle que les chansons de Michel SARDOU font parties du patrimoine de la chanson française, 2h40 de bonheur !

Dimanche 26 avril 2026 à 15h à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe.

Tarif unique 37€ par personne, placement assis libre.

Durée du spectacle 2h40. Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle.

Billetterie auprès des Offices de Tourisme de Beaumont-sur-Sarthe et de Fresnay-sur-Sarthe. .

Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03

English :

Elegance, sharing and emotion are the order of the day for this great show dedicated to Michel Sardou!

German :

Eleganz, Austausch und Emotionen sind bei dieser großen Show, die Michel Sardou gewidmet ist, an der Tagesordnung!

Italiano :

Eleganza, condivisione ed emozione sono all’ordine del giorno per questo grande spettacolo dedicato a Michel Sardou!

Espanol :

Elegancia, intercambio y emoción están a la orden del día en este gran espectáculo dedicado a Michel Sardou

