TELLEMENT SYMPA – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

TELLEMENT SYMPA Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Deux amies sourdes, Béatrice et Sohanne se parlent par écran interposé. Elles ne se sont pas vues depuis longtemps. Passées les banalités d’usage, elles révèlent petit à petit les dysfonctionnements de leurs couples respectifs. L’une est en détresse, son amie essaie de l’aider mais ne sait pas toujours l’écouter. Au sein du foyer, la violence, quelle que soit sa forme, est insidieuse. Qui plus est lorsque l’on est une personne sourde. Par un dispositif ingénieux de doublage, le duo se fait quatuor dans ce spectacle bilingue (LSF et français) qui réunit autour d’une thématique essentielle. Toutes deux autrices et metteuses en scène, Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David sont les directrices d’IVT depuis 2014. Cette structure emblématique située à Paris œuvre pour le rayonnement de la langue des signes et de la culture sourde par des missions artistiques, pédagogiques, linguistiques et éditoriales. Tarif ADurée 1hÀ partir de 15 ans

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74