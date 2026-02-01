Temenik Electric · release party + Tales & Ahlam Le Hasard Ludique Paris

En 4 albums, une poignée de formats courts et une foultitude de concerts, Temenik Electric a imposé un son griffé par le rock et la pop des cadors anglo-saxons, le raï des mamies de l’Oranie et le chaâbi des tontons de la Casbah d’Alger. Initié il y a 15 ans par le chanteur et guitariste Mehdi Haddjeri et le bassiste Jerôme Bernaudon lors d’une résidence à Beni Abbès, Temenik Electric réunit aujourd’hui à leurs côtés : Florent Sallen à la batterie et aux percussions, Fred Alvernhe aux machines et claviers, Yohan Martin aux guitares et mandole.

Expert dans l’art de la confrontation, ce quintet marseillais vient de publier au début de l’année

Habibi My Love, un opus évidemment placé sous le signe de l’amour

+ Tales & Ahlam en première partie

Concert Arabian rock au Hasard Ludique pour la release party d’Habibi My Love du groupe marseillais Temenik Electric !

Le jeudi 12 février 2026

de 20h00 à 23h00

payant Prévente : 10 EUR Tout public.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

