TEMEO, itinéraire d’un rêveur Espace Culturel Quingey

TEMEO, itinéraire d’un rêveur

Espace Culturel 16 rue de l’école Quingey Doubs

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Venez nombreux assister au concert de TEMEO, itinéraire d’un rêveur à l’Office culturel de Quingey le 1er mars.

Réservation obligatoire. .

Espace Culturel 16 rue de l’école Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 33 35 81

