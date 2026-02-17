TEMEO, itinéraire d’un rêveur Espace Culturel Quingey
TEMEO, itinéraire d’un rêveur Espace Culturel Quingey dimanche 1 mars 2026.
TEMEO, itinéraire d’un rêveur
Espace Culturel 16 rue de l’école Quingey Doubs
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 18:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Venez nombreux assister au concert de TEMEO, itinéraire d’un rêveur à l’Office culturel de Quingey le 1er mars.
Réservation obligatoire. .
Espace Culturel 16 rue de l’école Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 33 35 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement TEMEO, itinéraire d’un rêveur Quingey a été mis à jour le 2026-02-17 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON