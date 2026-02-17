TEMEO Ornans 2026 Centre d’animations et de loisirs (CAL) Ornans

TEMEO Ornans 2026

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-04-04 20:00:00

Venez nombreux assister au concert de TEMEO Ornans 2026 au Centre d’animations et de loisirs (CAL) le 4 avril.

Venez vivre un moment suspendu et authentique avec ses musiciens. Réservation obligatoire. .

Centre d’animations et de loisirs (CAL) 2 Rue de la Corvée Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

