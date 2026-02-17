TEMEO Ornans 2026 Centre d’animations et de loisirs (CAL) Ornans
TEMEO Ornans 2026 Centre d’animations et de loisirs (CAL) Ornans samedi 4 avril 2026.
TEMEO Ornans 2026
Centre d’animations et de loisirs (CAL) 2 Rue de la Corvée Ornans Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez nombreux assister au concert de TEMEO Ornans 2026 au Centre d’animations et de loisirs (CAL) le 4 avril.
Venez vivre un moment suspendu et authentique avec ses musiciens. Réservation obligatoire. .
L’événement TEMEO Ornans 2026 Ornans a été mis à jour le 2026-02-17 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON