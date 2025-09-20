Témoignage autour de la restauration du château de Montaner Château de Montaner Montaner

Témoignage autour de la restauration du château de Montaner 20 et 21 septembre Château de Montaner Pyrénées-Atlantiques

Conférence comprise dans le prix d’un billet d’entrée. Pour plus de renseignements contactez-nous au 05.59.81.98.29 ou à contact@chateau-montaner.fr

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Lors des JEP 2025, laissez-vous plonger dans le fascinant récit de Mme Mounétou, pilier de l’association Pierres et Vestiges, qui vous contera les dessous des restaurations du château de Montaner opérées dans les années 70.

Exposé, anecdotes et photos anciennes vous feront découvrir ces 15 années de rénovation qui ont marqué l’histoire du château de Montaner.

Château de Montaner Bourg, 64460 Montaner Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 81 98 29 http://www.chateau-montaner.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05.59.81.98.29 »}] Découvrez ce château du XIVe siècle. Le donjon a été aménagé sur cinq étages avec une vue panoramique au sommet.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Château de Montaner