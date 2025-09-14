Témoignage : Boris Zabarko, rescapé et historien de la Shoah Mémorial de la Shoah Paris

Début 1939, sa famille est autorisée à se réinstaller dans la maison familiale à Shargorod, dans la région de Vinnitsa. Son père est appelé dans l’Armée rouge lorsque la guerre éclate. Il n’est jamais revenu. L’armée allemande entre à Shargorod le 22 juillet 1941 et la région est annexée par la Roumanie. Les Roumains y établissent un ghetto où sont rassemblés les Juifs locaux ainsi que ceux d’autres villes de Bessarabie et Transnistrie. La population y meurt de faim et de maladies. Boris Zabarko y survit, il a 10 ans en 1945. Après‑guerre, Boris Zabarko devient historien et entreprend, dès 1993, de recueillir dans de nombreux villages reculés d’Ukraine, les témoignages des survivants de la Shoah. Il rassemble ce corpus considérable et pionnier en sept volumes, publiés à Kyiv en russe et traduits dans plusieurs langues (anglais, allemand, ukrainien, italien…).

En présence de Boris Zabarko, témoin, historien, président de l’association ukrainienne des survivants juifs des ghettos et des camps de concentration nazis.

En conversation avec Delphine Bechtel, professeure à Sorbonne Université.

Boris Zabarko est né en 1935 à Kalinindorf, dans l’oblast de Kherson, en Ukraine, où ses parents avaient été installés dans un kolkhoze juif par le pouvoir soviétique.

Le dimanche 14 septembre 2025

de 14h30 à 16h30

