Témoignage d’Esther Sénot, rescapée de la Shoah Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 22 février 2026.
Esther Dzik est née en Pologne en 1928, cinquième de six enfants. Seul le petit dernier, Achille, né en 1931 à Paris, est français. L’un des frères, 19 ans, est arrêté le 14 mai 1941 et déporté en 1942 à Auschwitz. Un autre, 24 ans, est arrêté lors de la rafle du 20 août 1941 et interné à Drancy. Le 16 juillet 1942, les enfants se cachent tandis que les parents Dzik restent avec Achille à leur domicile. Ils sont arrêtés et déportés. Esther retrouve son frère aîné en zone libre, puis revient à Paris. Sa sœur Fanny, 16 ans, est arrêtée en novembre 1942. Esther est arrêtée en août 1943 et déportée à Auschwitz.
Rencontre avec Esther Sénot, rescapée de la Shoah, au Mémorial de la Shoah de Drancy.
Le dimanche 22 février 2026
de 16h00 à 17h15
gratuit Tout public.
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
+33142774472 https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial