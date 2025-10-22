Témoignage Exil au Féminin Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes

Témoignage Exil au Féminin Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Mercredi 22 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Rencontre avec Vanessa Subbarayan, mauricienne arrivée en 2002 à Redon et naturalisée en 2015.

Rencontre avec Vanessa Subbarayan, mauricienne arrivée en 2002 à Redon et naturalisée en 2015. Elle partagera son parcours, son expérience dans l’aventure de rédaction partagée d’un livre « Confidences et cerises sur le gâteau ».

Tout public

Début : 2025-10-22T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T19:00:00.000+02:00

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine