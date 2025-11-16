Témoignage : Josette Sclacmeulder, rescapée de la Shoah Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Témoignage : Josette Sclacmeulder, rescapée de la Shoah Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 16 novembre 2025.

Pendant la guerre, elle est cachée avec sa famille, puis internée à Drancy avec son frère en 1944, avant d’être libérée grâce à une sélection arbitraire. Son père et plusieurs membres de sa famille sont déportés par le convoi 62 vers Auschwitz-Birkenau et ne reviendront pas. Après-guerre, Josette vit avec le silence du traumatisme, avant de renouer peu à peu avec son histoire.

Josette Sclacmeulder, née Hury en 1931 à Levallois-Perret, est issue d’une famille juive non pratiquante.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 16h15 à 17h45

gratuit Tout public.

