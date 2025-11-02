Témoignage : Robert Messer, rescapé de la Shoah Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Témoignage : Robert Messer, rescapé de la Shoah Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 2 novembre 2025.

Pendant l’Occupation, son père est arrêté et déporté à Auschwitz, tandis que Robert et le reste de sa famille sont cachés par des voisins. Il est ensuite confié à un réseau de Résistance, vit sous une fausse identité et rejoint les maquisards, devenant la plus jeune recrue de son groupe. À 14 ans, il s’engage dans la Légion étrangère mais déserte après la guerre. Plus tard, il devient entrepreneur après une jeunesse marquée par la clandestinité, la survie et la résilience.

RÉSERVER

Robert Messer est né à Paris en 1931 dans une famille juive ayant fui les pogroms d’Europe de l’Est.

Le dimanche 02 novembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-02T17:00:00+01:00

fin : 2025-11-02T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-02T16:00:00+02:00_2025-11-02T17:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

+33141830401 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial