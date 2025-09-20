Témoignages et Conférences au fort Fort Rapp-Moltke Reichstett

Témoignages et Conférences au fort Fort Rapp-Moltke Reichstett samedi 20 septembre 2025.

Témoignages et Conférences au fort 20 et 21 septembre Fort Rapp-Moltke Bas-Rhin

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Assistez à deux rendez-vous marquants au cœur du fort :

Le samedi à 16 h, une conférence sur le réseau de résistance d’Alsace. C’est l’occasion de plonger dans une page marquante de l’Histoire régionale.

Le dimanche à 15 h, des « malgré-nous » livreront leurs témoignages, pour un temps fort d’échanges et de mémoire.

Fort Rapp-Moltke Rue du Général de Gaulle, 67116 Reichstett Reichstett 67116 Bas-Rhin Grand Est 06 52 16 43 04 http://fort-rapp-moltke.fr Ouvrage militaire faisant partie de la ceinture fortifiée de Strasbourg, érigé entre 1872 et 1876, le fort de Reichstett dispose de nombreuses salles qui ont été déjà restaurées. L’association Patrimoine et Histoire de Reichstett, qui gère le site, accueille volontiers les bénévoles souhaitant poursuivre l’œuvre de restauration du patrimoine alsacien et contribuer à sa préservation. De Reichstett : D37 Rue de Général de Gaulle – direction Souffelweyersheim en sortant de Reichstett à 300 m à gauche parking du Fort. De Souffelweyersheim : D 37 Route de Bischwiller, puis Rue de Général de Gaulle – direction Reichstett. À 800m à droite Parking du Fort.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Reichstett