Témoignages inédits du voyage de Napoléon-Louis Davout aux Indes Salle Davout d’Eckmühl Auxerre samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le 20 janvier 1837, Napoléon-Louis Davout s’embarque sur la frégate l’Artémise pour un périple à destination des Indes.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des témoignages inédits de ce voyage (correspondances et objets) sortiront des réserves. Embarquement immédiat pour une exploration au-delà des mers avec le fils du célèbre maréchal d’Empire, Louis Nicolas Davout.

Salle Davout d’Eckmühl 14 place de l’Hôtel de Ville, 89000 Auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 18 05 50 Située dans l’ancien palais des comtes d’Auxerre, la salle Davout d’Eckmühl a conservé son décor du XIXe siècle : boiseries, plafond de toile peinte et mobilier.

Les collections présentées ont été léguées par Louise Adélaïde de Blocqueville, dernière fille du maréchal Davout, à la ville d’Auxerre en 1877. Lors de votre visite, vous découvrirez un ensemble riche avec des pièces exceptionnelles : une robe de cérémonie portée par la maréchale Davout lors du mariage de Napoléon Ier et de Marie-Louise en 1810 ou le manteau de cérémonie que la maréchal Davout porta lors du sacre de Napoléon Ier en 1804, une console Jacob Desmalter provenant de l’hôtel d’Eckmühl et une bibliothèque conservant 2 500 ouvrages.

S. Guyot-Nourry / Musées d’Auxerre