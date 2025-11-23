Témoignages sur un projet de reboisement et conférence sur les forêts Salle des fêtes de Moroges Moroges

Témoignages sur un projet de reboisement et conférence sur les forêts

Salle des fêtes de Moroges 4 rue de la Chaume Moroges Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Nous sommes une équipe de quatre scouts du groupe Chalon-cœur-de-Ville, basé à Saint-Rémy. En juillet dernier, nous sommes partis un mois au Togo au sein de l’ONG UJPOD pour effectuer un projet de reboisement. Nous avons documenté notre expérience et avons décidé d’organiser un évènement pour donner envie à d’autres d’être curieux et de s’engager dans des projets solidaires.

Cet évènement sera aussi l’occasion de projeter notre petit documentaire, et d’écouter une conférence sur les forêts, animée par M. Laurent Testot, journaliste et auteur de Les Forêts. Des forêts primaires aux enjeux du XXIe siècle .

Cet évènement se tiendra à la salle des fêtes de Moroges (4 rue de la Chaume, 71390), le 23 novembre 2025, de 14h à 17h.

Au programme

– présentation de notre projet

– présentation d’UJPOD par Lucien Zemelo (président) Apollinaire Gnoke (bénévole)

– projection du documentaire (réalisé au Togo)

– conférence par Laurent Testot

– questions et goûter

#temoignage #conference #reforestation #reboisement #foret #ecologie #environnement .

Salle des fêtes de Moroges 4 rue de la Chaume Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté zeliemaglott@gmail.com

English : Témoignages sur un projet de reboisement et conférence sur les forêts

German : Témoignages sur un projet de reboisement et conférence sur les forêts

Italiano :

Espanol :

L’événement Témoignages sur un projet de reboisement et conférence sur les forêts Moroges a été mis à jour le 2025-11-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II