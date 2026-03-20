TEMOIGNAGES VIDEO DES RESCAPES La Vigie Mayenne

TEMOIGNAGES VIDEO DES RESCAPES La Vigie Mayenne mercredi 22 avril 2026.

TEMOIGNAGES VIDEO DES RESCAPES

La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

RDV à la Vigie pour une projection !
Ressentez l’histoire et venez écouter la mémoire des rescapés des camps nazis par le biais de témoignages vidéos et audios sous-titrés.

Gratuit
à partir de 14 ans
Sur réservation   .

La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35 

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English :

See you at the Vigie for a screening!

L’événement TEMOIGNAGES VIDEO DES RESCAPES Mayenne a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co

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