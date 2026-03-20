TEMOIGNAGES VIDEO DES RESCAPES La Vigie Mayenne

TEMOIGNAGES VIDEO DES RESCAPES

La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

RDV à la Vigie pour une projection !

Ressentez l’histoire et venez écouter la mémoire des rescapés des camps nazis par le biais de témoignages vidéos et audios sous-titrés.

Gratuit

à partir de 14 ans

Sur réservation .

La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35

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English :

See you at the Vigie for a screening!

L’événement TEMOIGNAGES VIDEO DES RESCAPES Mayenne a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co