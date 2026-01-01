Témoigner contre l’oubli Mémorial de la Shoah Paris
Témoigner contre l’oubli Mémorial de la Shoah Paris dimanche 1 février 2026.
Découvrez des témoignages de la Seconde Guerre mondiale pour comprendre comment l’indicible a pu être transmis par différents supports.
Durée : 1 h 30.
La voix des témoins ouvre des voies à la transmission.
Le dimanche 01 février 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit
Public adultes.
début : 2026-02-01T12:00:00+01:00
fin : 2026-02-01T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-01T11:00:00+02:00_2026-02-01T12:30:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial
