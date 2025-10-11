TEMOIN DE MARIAGE – ESPACE BEL AIR St Aubin Du Cormier

TEMOIN DE MARIAGE – ESPACE BEL AIR St Aubin Du Cormier samedi 11 octobre 2025.

Une comédie de Jean-Luc Lemoine, mise en scène par Anthony Marty, avec Arnaud Cermolacce, Florence Fakhimi, Mathilde Laffont et Anthony MartyMam et Lili vont bientôt se marier. Ils s’apprêtent à recevoir Thomas, le meilleur pote de Mam et aussi son témoin de mariage. Thomas débarque avec Jasmine, sa nouvelle conquête, belle et sexy, de quoi faire grincer des dents de Lili, qui n’a toujours pas digéré que Thomas ait largué sa meilleure amie Nathalie.La soirée promet d’être explosive : Lili et Jasmine, c’est comme mélanger de l’eau et de l’huile… ou plutôt de la dynamite et une étincelle ! De quoi faire resurgir des secrets bien gardés…

ESPACE BEL AIR RUE DES ROCHERS 35140 St Aubin Du Cormier 35