TÉMOIN DE MARIAGE – PETIT THEATRE DES VARIETES Paris

TÉMOIN DE MARIAGE Début : 2025-12-30 à 20:00. Tarif : – euros.

TÉMOIN DE MARIAGEUNE COMÉDIE DE JEAN-LUC LEMOINEMise en scène ANTHONY MARTYUne soirée qui s’annonce explosive !Mam et Lili vont bientôt se marier. Ils s’apprêtent à recevoir Thomas, le meilleur pote de Mam et aussi son témoin de mariage. Thomas débarque avec Jasmine, sa nouvelle conquête, belle et sexy, de quoi faire grincer des dents de Lili, qui n’a toujours pas digéré que Thomas ait largué sa meilleure amie Nathalie. La soirée promet d’être explosive : Lili et Jasmine, c’est comme mélanger de l’eau et de l’huile… ou plutôt de la dynamite et une étincelle ! De quoi faire resurgir des secrets bien gardés…Distribution :Arnaud CERMOLACCE ou Florian MAUBERTFlorence FAKHIMI ou Aurélie COLINAnthony MARTY ou Thomas LEMPIREMathilde LAFFONT ou Célia MOCYDLARZCréateurs :Une comédie de : Jean-Luc LEMOINEMise en scène : Anthony MARTYDécors : Erwan LE BOULICAUTLumières : David DARRICARREREDurée:1h20 sans entracte

PETIT THEATRE DES VARIETES 7 Boulevard Montmartre 75002 Paris 75