Témoins d’usure Marrit Veenstra | G.M.A.C G.M.A.C Galerie Municipale d’Art de Chamalières Chamalières

Témoins d’usure Marrit Veenstra | G.M.A.C

G.M.A.C Galerie Municipale d’Art de Chamalières 3 avenue Giscard-d’ Estaing Chamalières Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-20

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-01-20

Marrit Veenstra, artiste textile, architecte, compose avec des tissus et d’autres matières qui ont vécu. Sur les traces émouvante d’une autre époque, elle assemble, entremêle, teint, brode et peint.

.

G.M.A.C Galerie Municipale d’Art de Chamalières 3 avenue Giscard-d’ Estaing Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 48 31 42 galerie@ville-chamalieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marrit Veenstra, textile artist and architect, composes with fabrics and other materials that have lived. In the moving footsteps of another era, she assembles, interweaves, dyes, embroiders and paints.

L’événement Témoins d’usure Marrit Veenstra | G.M.A.C Chamalières a été mis à jour le 2026-01-05 par Clermont Auvergne Volcans