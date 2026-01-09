TEMPEST Cie La Guetteuse MGEN Saint Thomas en Royans Saint-Thomas-en-Royans
TEMPEST Cie La Guetteuse
MGEN Saint Thomas en Royans 630 Rte des Blaches Saint-Thomas-en-Royans Drôme
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Date : 
Début : 2026-04-28 19:00:00
fin : 2026-04-28 20:00:00
Début : 2026-04-28 19:00:00
fin : 2026-04-28 20:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Deux corps luttent contre la tempête du monde
Danse 35 min- Tout public à partir de 5 ans
MGEN Saint Thomas en Royans 630 Rte des Blaches Saint-Thomas-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 09 74 billetterie@lacinquiemesaison-accr.org
English :
Two bodies battle the storm of the world
Dance 35 min- All ages 5 and up
