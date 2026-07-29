Tempête au Gouf Escape game Capbreton
jeudi 30 juillet 2026 · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
Tempête au Gouf Escape game
79 Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-07-30 11:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Une tempête a frappé de plein fouet votre voilier ! Pour regagner la côte, une seule solution tout remettre en ordre et travailler en équipe. Venez participer à un escape game sous forme de jeu de société qui, au-delà de son aspect ludique, vous permettra de découvrir le nautisme et la protection
Une tempête a frappé de plein fouet votre voilier ! Pour regagner la côte, une seule solution tout remettre en ordre et travailler en équipe. Venez participer à un escape game sous forme de jeu de société qui, au-delà de son aspect ludique, vous permettra de découvrir le nautisme et la protection de l’environnement.
Accessible à partir de 6 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou de leur représentant légal. .
79 Avenue Georges Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 72 27
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English : Tempête au Gouf Escape game
A storm has hit your sailboat head-on! To make it back to shore, there’s only one solution: get everything back in order and work as a team. Come join us for an escape game in the form of a party game that, beyond just being fun, will let you discover sailing and safety
L’événement Tempête au Gouf Escape game Capbreton a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI LAS
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