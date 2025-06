TEMPÊTE Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Chalon-sur-Saône

TEMPÊTE 17 – 20 juillet Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Saône-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-17T11:20:00 – 2025-07-17T12:20:00

Fin : 2025-07-20T17:30:00 – 2025-07-20T18:30:00

TEMPÊTE, d’après Shakespeare.

Prospero, duchesse de Milan et puissante magicienne, a été exilée, en compagnie de sa fille, Miranda, sur une île mystérieuse peuplée de créatures surnaturelles. C’est son frère, Antonio, qui a pris sa place et l’a chassée du pouvoir. Afin de se venger et de mettre un terme à son exil, Prospéro provoque le naufrage du navire sur lequel Antonio a embarqué, en compagnie de seigneurs de Naples, de leur reine, Alonso, de sa sœur, Sébastien, et de son fils, Ferdinand. Aidée par Ariel, un esprit de l’air, Prospéro imposera plusieurs épreuves aux naufragé∙es.

Une adaptation dans le vent qui démonte la Tempête de Shakespeare. Face à un mur de ventilateurs les comédien∙nes déploient énergie et inventivité pour aller au bout de leur spectacle. Comment continuer de jouer face à l’imprévu? Notre réponse est la force du collectif. Les puissant∙es de l’histoire originelle s’arrachent le pouvoir tandis que l’équipe d’interprètes se soude pour faire naître de l’adversité, magie et solidarité.

Direction artistique, mise en rue et dramaturgie : Maxime Coudour, Fanny Imber et Sophie Anselme // Comédien-nes : Sophie Anselme, Maxime Coudour, Fanny Imber, Claire Marx, Jean-Benoît Terral, Martin Verschaeve // Scénographie : Benjamin Lebreton // Costumes : Fanny Veran // Création sonore : Vivien Lenon // Directeur technique de création : Balyam Ballabeni // Regards extérieurs: Thylda Barrès et Lucie Dordoigne.

Production : Collectif du Prélude

Co-production : Les Ateliers Frappaz, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (Villeurbanne) / La Passerelle Scène Nationale de Gap – Alpes du Sud / Le Moulin Fondu, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public – Ile-de-France / Sur le Pont, CNAREP en Nouvelle-Aquitaine / Quelques p’Arts…, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public / Centre culturel de Port-de-Bouc – Théâtre Le Sémaphore / Association Alarue Les Zaccros d’ma Rue / Rue WATT – Fabrique artistique, par la Coopérative De Rue et De Cirque (2r2c) / L’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (Sotteville-lès-Rouen)

Avec le soutien : du CNAREP Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen) dans le cadre des présentations de projets ARTCENA, du Studio-Théâtre de Charenton (94), de la DGCA – Ministère de la Culture et de l’ADAMI. Le Collectif du Prélude est conventionné DRAC-Ile-de-France.

Collectif du Prélude – Maxime Coudour, Fanny Imber et Sophie Anselme #tempête #shakespeare

Eloïse Héritier