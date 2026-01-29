Tempête de bulles Médiathèque la Quincaillerie Langon
Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-28
2026-02-12
Découvrez de manière didactique et ludique les grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance. L’exposition est tirée de la bande dessinée Les Enfants de la Résistance et aborde les thèmes traités dans les six premiers tomes de la série.
A partir de 8 ans
En partenariat avec la librairie Raijin BD
Le 14 février, de 14h30 à 16h30, rencontre atelier de la BD au dessin animé, en partenariat avec Emmanuel Fouquet comédien et directeur artistique.
Venez découvrir, à travers la BD “Petit Vampire”, les étapes de réalisation d’un dessin animé.
A partir de 7 ans
Sur inscription .
Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr
