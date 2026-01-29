Tempête de bulles Médiathèque la Quincaillerie Langon

Tempête de bulles

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-12

Découvrez de manière didactique et ludique les grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance. L’exposition est tirée de la bande dessinée Les Enfants de la Résistance et aborde les thèmes traités dans les six premiers tomes de la série.

A partir de 8 ans

En partenariat avec la librairie Raijin BD

Le 14 février, de 14h30 à 16h30, rencontre atelier de la BD au dessin animé, en partenariat avec Emmanuel Fouquet comédien et directeur artistique.

Venez découvrir, à travers la BD “Petit Vampire”, les étapes de réalisation d’un dessin animé.

A partir de 7 ans

Sur inscription .

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tempête de bulles

L’événement Tempête de bulles Langon a été mis à jour le 2026-01-27 par La Gironde du Sud