Tempête de bulles Médiathèque la Quincaillerie Langon

Tempête de bulles

Tempête de bulles Médiathèque la Quincaillerie Langon jeudi 12 février 2026.

Tempête de bulles

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-12

Découvrez de manière didactique et ludique les grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance. L’exposition est tirée de la bande dessinée Les Enfants de la Résistance et aborde les thèmes traités dans les six premiers tomes de la série.
A partir de 8 ans
En partenariat avec la librairie Raijin BD

Le 14 février, de 14h30 à 16h30, rencontre atelier de la BD au dessin animé, en partenariat avec Emmanuel Fouquet comédien et directeur artistique.
Venez découvrir, à travers la BD “Petit Vampire”, les étapes de réalisation d’un dessin animé.
A partir de 7 ans
Sur inscription   .

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39  bibliotheques@cdcsudgironde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tempête de bulles

L’événement Tempête de bulles Langon a été mis à jour le 2026-01-27 par La Gironde du Sud