Tempête de neige

palce du général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-12-21 19:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Les services de la mairie se sont assurés auprès de la météorologie nationale d’un microclimat le 21 décembre. Ce soir-là, une tempête de neige est annoncée au Village des saveurs. Combinaisons de ski et bonnets bienvenus !

palce du général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

English :

Town Hall staff checked with the national meteorological office for a microclimate on December 21. That evening, a snowstorm is forecast for the Village des saveurs. Ski suits and hats welcome!

German :

Die Stadtverwaltung hat sich beim nationalen Wetterdienst versichert, dass am 21. Dezember ein Mikroklima herrscht. Für diesen Abend ist ein Schneesturm im Dorf der Genüsse angekündigt. Skianzüge und Mützen sind willkommen!

Italiano :

Il 21 dicembre, il Municipio ha verificato con l’ufficio meteorologico nazionale la presenza di un microclima. Per quella sera è prevista una tempesta di neve sul Village des saveurs. Tute da sci e cappelli sono benvenuti!

Espanol :

El 21 de diciembre, el Ayuntamiento comprueba el microclima con la oficina meteorológica nacional. Esa tarde se prevé una tormenta de nieve en el Village des saveurs. ¡Trajes de esquí y gorros bienvenidos!

L'événement Tempête de neige Saujon a été mis à jour le 2025-11-24