Tempête tout le temps – Concert Elektro punk La Petite Cure (café associatif) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 19:00 –

Gratuit : non Prix libre et conscient Prix libre et conscient :Chacun·e participe selon ses moyens et son envie.Cette contribution permet de soutenir les artistes et l’animation de votre café asso préféré :)Le prix libre, c’est notre façon de rendre la musique accessible à tou·te·s en faisant vivre le lieu.Merci pour votre soutien et votre présence ???? Etudiant, Adulte

Tempête tout le temps, justice nulle part.Leur créneau : des paroles acerbes et parodiques sur des rythmes incisifs contre le capitalisme.Le duo socio-punk-electro offre un spectacle turbulent où on danse en piétinant le système et les milliardaires.Marre des hiérarchiasses, fatigué·e de la patriarcrasse ? Viens te défouler au rythme de leur colère !https://tempete-tout-le-temps.fr/

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300



