Tempêtes à la gare

Rosiers-d’Égletons Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Venez rencontrer les personnages de cette comédie hilarante. Christelle Mercier, vendeuse de journaux n’hésite jamais à faire des commentaires sur ce qu’elle voit et entend. Elle est la commère du quartier.

Pièce écrite et mise en scène par Patricia Bois, interprétée par la troupe des Gimel Comédies. .

Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 32 30 91

