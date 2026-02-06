Tempêtes à la gare Rosiers-d’Égletons
Tempêtes à la gare Rosiers-d’Égletons dimanche 22 février 2026.
Tempêtes à la gare
Rosiers-d’Égletons Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Venez rencontrer les personnages de cette comédie hilarante. Christelle Mercier, vendeuse de journaux n’hésite jamais à faire des commentaires sur ce qu’elle voit et entend. Elle est la commère du quartier.
Pièce écrite et mise en scène par Patricia Bois, interprétée par la troupe des Gimel Comédies. .
Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 32 30 91
English : Tempêtes à la gare
L’événement Tempêtes à la gare Rosiers-d’Égletons a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières