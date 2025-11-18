Tèmpi Tèmtoa Médiathèque de Serris Serris

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

mercredi 31 décembre 2025.

Mercredi 31 décembre, 10h00, 11h00 Médiathèque de Serris Seine-et-Marne

Gratuit

Début : 2025-12-31T10:00:00 – 2025-12-31T10:30:00
Fin : 2025-12-31T11:00:00 – 2025-12-31T11:30:00

Découvrez le travail de Barbara Glet & Louis Galliot pour le (très) jeune public.
Présentation
Tèmpi, c’est le tempo au pluriel. Tèmtoa c’est la mise en son d’une déclaration d’amour : je t’aime toi ! Tèmpi tèmtoa ce sont les rythmes, les pulsations de nos élans d’amour. Ce spectacle se veut une ôde à la tendresse et à la complicité qui se construit, s’invente au sein de chaque famille entre le tout-petit et celleux qui l’entourent.
Distribution
Barbara Glet : Ecriture, composition, récit, chant
Louis Galliot : Direction musicale, contrebasse, récit, chant
Guy Prunier : Accompagnement et contribution à l’écriture
Patrick Gautron : Aide à la mise en espace et en corps
Arno Rincy et Louis Galliot : Conception boîtes
Vincent Ferry alias Balder : Illustrations et graphisme
Blandine Laennec : Création lumière
Marie Delaruelle et Camille Mhorange : Réalisation teaser
Joëlle Galliot : Ingénieuse couturière
Mentions obligatoires
Production : Productions Anecdotiques
Action financée par la Région Ile de France, Coproduction Théâtre des Sources – Fontenay-aux-Roses ; Coproduction Sai-son Jeune Public de Gennevilliers ; Coproduction La Maison du bébé ; Création soutenue par la compagnie ACTA dans le cadre du dispositif Pépite, pôle d’accompagnement à la création jeune public ; Coproduction La Graineterie – Houilles ; Coproduction le Centre des Arts du Récit ; Création soutenue par Totem – Scène conventionnée d’intérêt national art, enfance, jeunesse ; Création soutenue par Avignon Festival et Compagnies et la SACEM dans le cadre du dispositif de ré-sidence musicale jeune public, Création soutenue par la SACEM dans le cadre de l’aide à la création/production du spec-tacle musical jeune public, création soutenue par le CNM au titre de l’aide à la création/production/diffusion, création soutenue par la SPEDIDAM au titre de l’aide à la diffusion.

Médiathèque de Serris 8 boulevard Robert Thiboust 77700 Serris Serris 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « productions.anecdotiques@gmail.com »}]
Cie Productions Anecdotiques/Barbara Glet & Louis Galliot Très jeune public Théâtre musical

Clémentine Albié