Tèmpi Tèmtoa Noyon

Tèmpi Tèmtoa Noyon samedi 7 février 2026.

Tèmpi Tèmtoa

Place Aristide Briand Noyon Oise

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Récit et chanson | Dès 3 ans | Productions Anecdotiques

Entre récits, musiques et chansons, Tèmpi Tèmtoa invite les jeunes spectateurs à vivre leur premier spectacle. Associant le chant polyphonique, les percussions corporelles, la contrebasse et la voix parlée, ce spectacle suscite l’oreille des enfants. La danse et les marionnettes-mains prennent le relais et tous les sens sont en éveil. Ce voyage musical charmant, véritable ode à la tendresse, raconte la complicité, les élans d’amours, les liens entre les enfants et celles et ceux qui les entourent. Une jolie déclaration d’amour à vivre avec son enfant.

Réservation https://billetterie.noyon.fr/ 6 .

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

