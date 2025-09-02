Tèmpi Tèmtoa Noyon
Tèmpi Tèmtoa Noyon samedi 7 février 2026.
Tèmpi Tèmtoa
Place Aristide Briand Noyon Oise
Tarif : 6 – 6 –
6
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 16:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Récit et chanson | Dès 3 ans | Productions Anecdotiques
Entre récits, musiques et chansons, Tèmpi Tèmtoa invite les jeunes spectateurs à vivre leur premier spectacle. Associant le chant polyphonique, les percussions corporelles, la contrebasse et la voix parlée, ce spectacle suscite l’oreille des enfants. La danse et les marionnettes-mains prennent le relais et tous les sens sont en éveil. Ce voyage musical charmant, véritable ode à la tendresse, raconte la complicité, les élans d’amours, les liens entre les enfants et celles et ceux qui les entourent. Une jolie déclaration d’amour à vivre avec son enfant.
Réservation https://billetterie.noyon.fr/ 6 .
Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr
