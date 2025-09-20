Temple calviniste : une architecture de foi Temple protestant Châlons-en-Champagne

Temple calviniste : une architecture de foi Temple protestant Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Visitez le temple calviniste de Châlons. Explication des spécificités du culte calviniste et de leur reflet dans l’architecture du Temple :

– Simplicité et sobriété : absence de statues, décoration épurée, mettant l’accent sur la prédication et la lecture de la Bible.

– Disposition intérieure : importance de la chaire et de la table de communion, symbolisant la centralité de la Parole et des sacrements.

Temple protestant 18bis Rue Lochet, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 70 53 26 Ce temple d’architecture néogothique fut construit en 1880 par le Rémois Gosset, d’après les plans de Louis Gillet, architecte marnais. Il se situe juste en face de la synagogue. Son portail est surmonté d’un gâble et d’une grande baie.

© Animation du patrimoine