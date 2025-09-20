Temple de la Grande Loge de France à Cannes Temple de la Grande Loge de France à Cannes Cannes

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée SAMEDI et DIMANCHE (10h-17h)

Un des derniers exemples d’architecture néo-classique à Cannes et ses fresques « égyptiennes » spectaculaires.

Présentation des plans d’origine et des dessins d’architecte de 1927. Exposition commentée sur l’histoire de la Franc-Maçonnerie, son idéal, ses célébrités et celles de Cannes depuis 1869.

Visite guidée du Grand Temple en continu sans réservation.

Conférence SAMEDI et DIMANCHE à 15h : La Grande Loge de France dans le patrimoine.

Rens. : cercleculturelcannois@gmail.com

Parking Suquet Forville : ascenseur « étage 0 » puis remonter la voie rapide par la rue parallèle en contrebas, le long de la voie ferrée (rue Budin, à l’angle de la rue Louis Blanc)

