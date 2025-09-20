Temple de la Grande Loge de France à Cannes Temple de la Grande Loge de France à Cannes Cannes
Temple de la Grande Loge de France à Cannes Temple de la Grande Loge de France à Cannes Cannes samedi 20 septembre 2025.
Temple de la Grande Loge de France à Cannes 20 et 21 septembre Temple de la Grande Loge de France à Cannes Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Visite guidée SAMEDI et DIMANCHE (10h-17h)
Un des derniers exemples d’architecture néo-classique à Cannes et ses fresques « égyptiennes » spectaculaires.
Présentation des plans d’origine et des dessins d’architecte de 1927. Exposition commentée sur l’histoire de la Franc-Maçonnerie, son idéal, ses célébrités et celles de Cannes depuis 1869.
Visite guidée du Grand Temple en continu sans réservation.
Conférence SAMEDI et DIMANCHE à 15h : La Grande Loge de France dans le patrimoine.
Rens. : cercleculturelcannois@gmail.com
Parking Suquet Forville : ascenseur « étage 0 » puis remonter la voie rapide par la rue parallèle en contrebas, le long de la voie ferrée (rue Budin, à l’angle de la rue Louis Blanc)
Temple de la Grande Loge de France à Cannes 19 rue Budin Cannes 06407 Hautes Vallergues Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:cercleculturelcannois@gmail.com »}]
Visite guidée SAMEDI et DIMANCHE (10h-17h)
@DR