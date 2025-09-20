Temple de la Grande Loge de France Temple de la Grande Loge de France Poitiers

Temple de la Grande Loge de France Temple de la Grande Loge de France Poitiers samedi 20 septembre 2025.

Temple de la Grande Loge de France Samedi 20 septembre, 10h00 Temple de la Grande Loge de France Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire. Places limitées à 6 personnes par visite. Durée de la visite entre 30 et 45 minutes. Créneau de visite à déterminer lors de la réservation. Le temple n’est pas accessible PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite commentée du Temple de la Grande Loge de France ️

Découvrez l’architecture et les symboles du Temple de la Grande Loge de France à l’occasion d’une visite commentée exceptionnelle.

Réservation obligatoire : gldfjdp2025@gmail.com

Une occasion rare d’explorer ce lieu chargé d’histoire et de sens !

Temple de la Grande Loge de France 5 bis rue du trottoir, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gldfjdp2025@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:gldfjdp2025@gmail.com »}] Temple maçonnique Pas d’aménagement d’accès

Visite commentée du Temple de la Grande Loge de France ️

©DR